Tourisme : Le Mullerthal, Petite Suisse Luxembourgeoise

On l’appelle le Mullerthal, beaucoup le surnomment aussi la " Petite Suisse luxembourgeoise ", un surnom inspiré de son relief. Cette bulle de verdure aussi étonnante qu’impressionnante est façonnée des rochers et vallons profonds qui en font une région singulière au cœur de l’un des plus petits pays du monde.

La région représente à peine 7% du territoire luxembourgeois et ne compte qu’une seule ville importante, Echternach, la plus ancienne du pays. 112 km de randonnées ont été balisés en trois boucles.

Peu de touristes la connaissent, ce qui assure aux amoureux de calme une vraie communion avec la nature.

A l’ouest d’Echternach, le relief devient de plus en plus vallonné. Les vallées profondes deviennent plus sombres, enfouies dans une luxuriante végétation. Au fil du temps, les pas des randonneurs ont ameubli la terre. Les sentiers de balade sont désormais parfaitement balisés. Le point culminant de la région (414 m) n’équivaut pas les hauteurs de son pays éponyme.

Le Mullerthal ou Mëllerdall en luxembourgeois, c’est avant tout un biotope exceptionnel marqué par de surprenantes formations rocheuses dont la composition et l’érosion ont contribué à la création des paysages atypiques.

Les imposantes falaises de grès et les ravins étroits et gorges profondes datant de plus de 200 millions d’années en font une région singulière et improbable. Loin de la foule du brouhaha, les amoureux de la nature se régalent.

Dans les crevasses de grès, un chemin sillonne les forêts et vallées baignées de lumière, le long des cours d’eau. Par endroits, il faut baisser la tête alors que plus loin, les promeneurs faufilent dans un passage étroit. Les grands se laissent impressionner alors que les enfants s’émerveillent et s’amusent à s’engouffrer dans les grottes et crevasses qui cachent de nouvelles découvertes.

Mullerthal, c’est aussi un village du canton d’Echternach. Sur les hauteurs près de la localité, les ruines de Heringerburg, un ancien château fort, trônent dans le paysage. Au sud, sous un petit pont, le Schiessentümpel est la plus haute cascade du pays. En 1935, dans un abri-sous-roche, on y a découvert le squelette d’un homme préhistorique, l’homme de Loschbour.

A la disparition de la mer, les rivières d’aujourd’hui se sont creusées dans le rocher et les paysages actuels se sont façonnés de plateaux, vallées profondes et grottes dans le grès.

Les passionnés d’escalade ne seront pas en reste. Sur les falaises rocheuses du coin, les débutants peuvent s’initier à la discipline.