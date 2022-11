Tourisme : Le Louvre-Lens fête ses 10 ans

Pas toujours simple pour tout un chacun de mesurer à juste titre la valeur des œuvres exposées, de les situer dans le temps et l’histoire. Qu’à cela ne tienne, les guides sont là pour mettre gracieusement à disposition leurs connaissances. Les animations sont gratuites et adaptées à tous les publics. Les enfants s’émerveillent autant que les grands.

Les festivités des 3 et 4 décembre

Les 3 et 4 décembre, pour ses 10 ans d’existence, le Louvre sera mis en lumière, au sens propre comme au figuré. Festivités, ateliers, visites inédites et surprises sont au programme du week-end d’anniversaire. La région s’associe aussi à l’événement.

La lumière occupera une part prépondérante des activités.

Le spectacle aux flambeaux figure parmi les incontournables et les plus remarquables. La déambulation enflammée et musicale à travers les différents espaces et endroits secrets du parc émerveillera les yeux de toutes les générations. La promenade musicale s’annonce enflammée.

La parade du géant aura elle aussi son succès. Le " P’tit scribe ", géant du Louvre, créé et porté par les habitants du coin, sillonnera les rues en fanfare depuis l’église Saint-Théodore de Lens, à proximité du musée.

Des ateliers découvertes impressionnants étofferont le programme comme le Light Painting en soirée pour se servir de la lumière pour créer des motifs, la visite Egypto-Disco, une visite décalée pour découvrir les hiéroglyphes et Champollion.

Foodtrucks et dancefloor composeront avec les œuvres pour une fête grandiose.

Plus d’infos : www.louvrelens.fr