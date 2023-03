Tourisme : Le Keukenof en Hollande, le plus grand jardin fleuri du monde

Le Keukenhof

Cela fait plus de 60 ans que le parc du Keukenhof ouvre ses portes aux visiteurs offrant des féeries et mosaïques florales colorées qui façonnent un spectacle qui se métamorphose au fil des jours. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. De printemps en printemps, les architectes paysagistes et jardiniers redoublent d’énergie et laissent libre cours à leur inspiration et imagination.

Les bulbes sont plantés en étages et cascades de sorte que lorsque les premiers arrivent à maturité, d’autres amorcent l’ouverture de leur corolle. Jacinthes, jonquilles, crocus et tulipes se succèdent… Une fois la floraison terminée, le bulbe est déplanté.

Evénement et expositions, des activités spécifiques pour le jeune public, le calendrier est étoffé. Les fleurs ne sont pas uniquement exposées en plein air, vous admirerez aussi des œuvres florales en indoor : des fleurs à bulbes, coupées et des plantes en pot. L’approvisionnement de ces pavillons, dont un est consacré à l’histoire de la tulipe, est assuré par 500 horticulteurs.

Le corso fleuri aura lieu le 22 avril.

Plus d’infos : www.keukenhof.nl