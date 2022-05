Tourisme : Le Fourneau Saint Michel près de Saint-Hubert, un village unique en son genre

Un brin d’histoire

Jadis, un modeste prieuré bénédictin occupait les lieux lorsqu’en 1771, Nicolas Spirlet, dernier abbé de l’abbaye de Saint-Hubert y établit une forge et un fourneau, l’un des plus modernes de l’époque. Vendu en 1797 et revendu en 1942, le site est classé au patrimoine national belge en 1952. Dans les années 60, le projet de site de conservation du patrimoine architectural est amorcé.

La nature

Le site comprend trois grands milieux qui en font un biotope varié de toute beauté : les prairies mésophiles et humides, les parcelles boisées en feuillus et résineux ainsi que les eaux stagnantes et courantes.

Le Fourneau est un lieu d’étude et d’expérimentation pour la sauvegarde de l’environnement.

De par la grande diversité des espèces qui y sont recensées, le site présente également un intérêt indéniable pour la flore et la faune du sud de la Belgique. Certaines espèces considérées comme menacées y sont préservées.

La visite

Toits de paille, maison à colombage, murs en pierre de pays, bâtiments chaulés, objets d’antan qui nous révèlent leur histoire… Chacun a le loisir de passer le temps qu’il le souhaite dans les maisons et bâtiments afin d’immortaliser des clichés et sentir le mode de vie d’autrefois.

La visite prend aisément une petite journée. Le site est par endroits difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite et poussettes d’enfants.

Petits et grands profiteront des aspects récréatifs et culinaires du site.

Ad : 5 € – 2 € pour les enfants de 6 à 12 ans.