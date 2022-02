Tourisme : Le château de Hohenzollern

Il pourrait être l’un des châteaux emblématiques d’Ecosse ou d’Angleterre, l’un des préférés de la reine qui s’amuserait à susciter les convoitises des monarques ou autres nantis de la planète. Orné de tourelles et de créneaux, les murs du château fort allemand de Hohenzollern content maints souvenirs étalés sur mille ans de fabuleuse histoire. Erigé sur les terres de la commune de Bisingen, il est l’un des pôles touristique phares de l’Allemagne. La propriété privée est l’un des sites plus visités d’Allemagne. 300 000 visiteurs le découvrent chaque année.

Lové au cœur de la Forêt-Noire, à une centaine de kilomètre de Strasbourg, Hohenzollern est un des plus beaux châteaux d’Allemagne. Situé à une cinquantaine de kilomètres de Stuttgart, il est considéré comme le fief ancestral de la famille royale et impériale de Hohenzollern. Du haut de l’éperon rocheux désigné localement par Zollerberg, l’imposante bâtisse étale sa superbe et domine la région, rappelant la place stratégique qu’il occupait au Moyen-Âge et dans les décennies qui suivirent.

Le château actuel est la troisième version de l’édifice initial construit au 11ème siècle sur un mont à 855 m d’altitude dans le Jura souabe, une chaîne de montagnes du pays. Seule la chapelle médiévale est d’origine.

Au 15ème siècle, il fut détruit par des sièges. Au 18ème, il tombe en ruine et au 19ème, le château d’aujourd’hui est reconstruit par Frédéric-Guillaume IV, sixième roi de Prusse. Lors d’un voyage, alors qu’il affichait un large intérêt à apprendre davantage sur les racines de sa famille, il grimpe au sommet du mont avant d’entreprendre la reconstruction du prestigieux bâtiment. A l’époque, les architectes et le monarque se sont laissé inspirer par le néo-gothique anglais des châteaux de la Loire.

La première pierre de cette nouvelle bâtisse, qui affichera la splendeur de la Prusse, sera posée en 1852. La reconstruction de la propriété de 140 pièces sera achevée en 1867. La bibliothèque ornée d’importantes fresques, la chambre à coucher du roi, le domaine de la reine dit le " salon bleu " et une pièce consacrée à l’arbre généalogique de la famille sont quatre des salles les plus remarquable du château.

Comme il fut bâti comme mémorial de la famille, aucun membre de la famille des Hohenzollern n’a habité cette troisième demeure jusqu’en 1945, lorsqu’il devient la résidence du dernier héritier de Prusse.

En 1978, le château fut endommagé par un tremblement de terre et reconstruit une ultime fois jusqu’en 1990.