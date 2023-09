Tourisme : Le château de Fallais, un trésor historique au cœur de la Wallonie

Il fait sans conteste partie des lieux encore trop méconnus en Belgique : le château forteresse de Fallais, est l’une des merveilles de Belgique. Nichée au cœur du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, en province de Liège près de Braive, l’imposante bâtisse médiévale se dresse comme un témoin silencieux de l’histoire mouvementée de la région. Ce joyau architectural du Moyen Age incarne un pan du riche héritage culturel et historique belge et témoigne de l’évolution de l’architecture à travers les siècles.

Avec ses tours majestueuses, ses douves pittoresques et ses murailles imposantes, le château est un exemple de l’architecture défensive typique des forts du XIIIème siècle. Erigé à l’origine pour servir de forteresse stratégique, Fallais fut le témoin de nombreuses batailles et intrigues au fil des siècles. Les pierres usées par les temps racontent l’histoire de chevaliers vaillants et de seigneurs locaux et conservent les stigmates de luttes acharnées pour le pouvoir.

L’intérieur du château révèle une riche variété de styles architecturaux, reflétant les différentes époques de son histoire. Les salles sont ornées de fresques élaborées, de tapisseries précieuses et de meubles d’époque, créant une atmosphère qui téléporte les visiteurs dans le temps. Chambres, salons, salles à manger révèlent les secrets bien conservés d’une vie quotidienne qui a traversé les ères.

L’un des éléments les plus impressionnants de la prestigieuse demeure est la chapelle qui incarne la pitié et la dévotion qui ont marqué la région. Les vitraux colorés qui filtrent la lumière évoquent des scènes bibliques.

Au-delà de son architecture remarquable, le château de Fallais est également un haut lieu des évolutions sociales et économiques.

En 1465, Charles le Téméraire rencontre Louis de Bourbon, prince évêque de Liège. Au 17ème siècle, Louis XIV y séjournera. Le Roi Soleil voulut le faire abattre pour contrecarrer l’ennemi et l’empêcher de prendre position. Une légende raconte que les femmes du village l’auraient fait changer d’avis en lui offrant des gaufres de Liège, que le roi de France trouve, tout naturellement, délicieuses !

Restauré au 19ème siècle, le château s’embrase en 1937. L’incendie endommage gravement la structure de la demeure. Il est restauré pour accueillir partiellement une résidence pour le troisième âge.

Visiter le château

Le château est ouvert du mercredi au dimanche et sur demande. Diverses activités y sont ponctuellement organisées.