Tourisme : le changement climatique va-t-il rebattre les cartes ?

Les régions attirant le plus les vacanciers sont les plus touchées par le changement climatique. En Grèce, des milliers de touristes ont été évacués des îles de Rhodes et de Corfou, ravagées par des incendies favorisés par la canicule. L'aéroport international de Rhodes a pris des allures de campement improvisé envahi par des vacanciers déboussolés, comme Daniel-Cladin Schimdt, un touriste allemand. "On est épuisés et traumatisés", confie-t-il. "Je crois qu'on ne réalise pas trop ce qui s'est passé."

D'autres pays du pourtour méditerranéen sont touchés. En Espagne, les températures ont parfois dépassé de 15°C les normales saisonnières. L'Italie a aussi subi ces vagues de chaleur, le mercure frôlant même 48°C en Sardaigne. Lundi, Tunis suffoquait avec 49°C.

Or le tourisme représente une part très importante de l'économie de ces région, notamment en Grèce et en Espagne, où il constitue respectivement près d'un quart du Produit intérieur brut (PIB) et 12%.