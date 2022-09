Tourisme : Lavaux-Sainte-Anne : une histoire d’amour a sauvé le château

A 15 km de Rochefort en province de Namur, un château s’est élevé au fil des décennies et de ses propriétaires. L’histoire de ce château privé est faste, parfois mouvementée. Quel aurait été son devenir sans l’amour incommensurable d’une femme pour son mari ?

Pan par pan, les bâtisseurs érigent l’un des plus beaux châteaux de Wallonie. Et 1244, une tour est construite pour surveiller la voie romaine qui mène de Bavay à Nassogne. En 1450, trois grandes tours reliées entre elles par des courtines laissent entre apercevoir une imposante forteresse en devenir. En 1500, la quatrième tour est construite et en 1630, Jacques Renard de Rouveroit, un chevalier fortuné de Herstal en province de Liège, achète le domaine et le transforme en habitation style renaissance.

En 1796, des révolutionnaires locaux s’attaquent à la destruction des " signes effrayants de la tyrannie ". Les bannières sont retirées des toits et les armoiries sont martelées. En 1810, le domaine est vendu. En 1924, une société le rachète alors en ruine. Onze ans plus tard, la Baronne Lemonnier l’acquiert afin que son époux puisse venir s’y reposer.

Elle le restaure et en fait don.

L’amour que vouait le couple au domaine était abyssal. La noble dame finança l’entièreté de la restauration du site pour un montant de quatre millions d’euros. En 1933, lorsque son époux décède, la baronne fait don de son patrimoine à l’asbl " Les Amis du Château de Lavaux-Sainte-Anne " qu’elle a créé de toutes pièces. Trois ans plus tard, le site ouvre ses portes au public. En 1937, il est classé.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le château fait office de cache pour les œuvres d’art des musées de Bruges et d’Anvers.

Les six personnes qui œuvrent dans l’asbl sont des mécènes indépendants. Le projet est financé par les visites, les bénéfices de la boutique et les multiples événements qui sont organisés dans le château, ses jardins et son parc à daim.

Trois musées

Dans ce château de 32 pièces entièrement meublé et décoré, trois thématiques rythment la visite.

Le Musée de la Vie des Seigneurs témoigne, comme son nom le laisse sous-entendre, du quotidien des châtelains dans leur somptueuse demeure. Les caves abritent des objets usuels de la vie rurale en Famenne et des pièces issues de coutumes et fêtes de la fin du 19ème. Au premier étage, le Musée de la Nature et de la Chasse qui présente une impressionnante collection d’animaux naturalisés démontre la richesse de la faune en Famenne. Les enfants sont déguisés en chevalier ou princesse.