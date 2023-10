Les curateurs ne désespèrent pas de revendre ces pans de l’entreprise un peu plus tard. Selon le curateur Ben Arends, une relance complète de Vacansoleil n’était pas envisageable. "La tournure actuelle est la plus raisonnable que nous pouvons prendre à ce stade pour Vacansoleil", a-t-il indiqué à l’agence de presse ANP. Maeva propose des logements en ligne, avec une offre de 1300 campings notamment. Plus de 500.000 personnes réservent chaque année via ce canal, selon l’entreprise. "Vacansoleil est une marque forte qui compte plus de 50 années d’expérience dans le domaine du camping en Europe. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir la maintenir et d’être en mesure de lui offrir un avenir. Pas seulement aux Pays-Bas, mais aussi dans d’autres pays européens", commente le directeur de Maeva, Nicolas Beaurain.