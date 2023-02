Tourisme : La Maison de l’Imprimerie raconte l’histoire des livres, journaux et affiches

Thuin, capitale des bateliers

Aussi étrange que cela puisse paraître, il y a une soixantaine d’années, Thuin était la capitale de la batellerie. Au siècle dernier, le commerce fluvial offrait beaucoup de travail aux habitants du coin. Au 19ème siècle, suite à la canalisation de la Sambre, le quartier du rivage était un ancien port romain et l’un des grands carrefours fluviaux de Belgique. La ville comptait cinq chantiers navals qui employaient des dizaines d’ouvriers de la région. L’Ecomusée relate les traditions usuelles d’une profession qui reprend quelque peu de la graine. Depuis 2006, la navigation sur la Sambre est réduite à une peau de chagrin.

A voir dans la région

Les jardins suspendus : reconnus patrimoine exceptionnel de Wallonie, les Jardins suspendus de Thuin offre un paysage singulier particulièrement plaisant à découvrir à la belle saison.

Le beffroi : Sur la place du beffroi, dans le haut de la ville, la vue est imprenable sur les vallées de la Sambre et de la Biesmelle. Ce symbole des libertés communales est le seul souvenir d’une église détruite en 1811 lors de la construction de la place Albert Ier. Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, le beffroi est aujourd’hui un musée moderne doté de nouvelles technologies. Au gré des nombreuses marches d’escalier par moment abruptes, Rufin, l’adepte et spécialiste qualifié du carillon et de ses 25 cloches nous guide. Le romanesque historien nous parle aussi de la position stratégique de cette imposante bâtisse surplombée de quatre niches qui dominent la cité des bateliers.

Le Musée du Tram : Le week-end, les familles empruntent le tramway vicinal historique entre Thuin et Lobbes. Les départs se font du Musée qui pérennise notamment l’histoire des trams de la ligne entre Thuin et Lobbes. Vous y verrez des véhicules sortis après 1888 des Ateliers du Roeulx, Godarville, Louvain, Bruges, Nivelles, ….

Pour les amateurs de cyclisme : Les amateurs de cyclisme aiment aussi défier ce qu’on appelle le mur de la ville, une rue pavée qui relie les quartiers en bordure de Sambre au haut de la ville. Depuis quelques années, les jardins suspendus font l’objet d’une promenade thématique à la belle saison. On y cultive notamment la vigne.

L’abbaye d’Aulne :

A Landelies, les ruines de l’abbaye d’Aulne attirent de nombreux visiteurs. Petits et grands aiment se perdre dans les dédales des ruines cisterciennes et se retrouver très vite au détour d’un chemin sinueux menant à la cour d’honneur, au préau du cloître ou à l’ancien cimetière. La Sambre omniprésente rappelle qu’autrefois, elle offrait aux moines l’or bleu à profusion, source de vie et d’énergie. Le verger rénové était aussi un précieux panier à provisions.

A Leers et Fosteau, entre Thuin et Biercée, au bout d’une allée arborée, le château s’impose dans le décor. Ce remarquable ensemble doté de sept tours regroupées autour d’une grande cour polygonale est l’un des hauts lieux patrimoniaux de la Thudinie. La maison forte date de la fin du 14ème. La basse-cour fortifiée du 17ème a été réaménagée aux 18 et 19ème siècles. En 1839, une sobre ferme lui a été rattachée. C’est là que se trouve le Musée de la Pharmacie.

Y aller

Thuin est directement accessible en bus.

Possibilité d’y aller en train via la gare du Spiroudome ou de Fleurus.