Tourisme : la Bourgogne présente ses nouveaux vins

Il existe d’autres Saint-Vincent

La Saint-Vincent tournante n’est pas singulière. Dans les 85 villages de Bourgogne où est implantée une société de secours mutuel ainsi que dans le Chablisien, une fête vinicole y est organisée.

La tradition veut que le saint voyage d’année en année de village en village et y reste l’an. Depuis 1966, une autre formule existe dans 19 communes de la région de Chablis.

De pareilles festivités existent aussi en Champagne, dans le Jura à Cahors, à Paris autour des vignes de Montmartre, dans le Luberon, le Var, dans les régions de Collioure, Thoméry et Rouen ainsi qu’à la Réunion.

La Bourgogne

Au centre-est de la France, l’Yonne, la Côte-d’Or, la Nièvre et la Saône-et-Loire forment la Bourgogne. Le décor est verdoyant, tantôt vallonné, tantôt fait de plaines, de forêts et parcs naturels dont la faune et la flore sont d’une richesse incontestable.

Les vins sont ses principaux ambassadeurs parmi les lesquelles le Chablis, le Chardonnay, l’Aligoté, le Gamay, le Pouilly, le Beaujolais ou encore le Crémant.

Beaune, ville d’art et d’histoire est la capitale des vins de Bourgogne. Ses hospices et son Musée de l’Hôtel-Dieu sont des joyaux de France et d’Europe.

Parler le bourguignon

Dans la région, il n’est pas rare d’entendre ces expressions :

Il pleut à rouiller les chiens : il pleut de plus en plus fort !

Se mettre à l’herbe : se mettre au vert

Aller au chelof : aller se coucher

User le soleil : faire semblant de travailler en attendant que le soleil décline à l’horizon