Tourisme : L’Espace muséal d’Andenne parmi les plus beaux d’Europe

La nouvelle fera sans doute grandir, à raison, la fierté la population de la ville : l’Espace muséal d’Andenne composé de collections de céramiques ainsi que d’objets préhistoriques issus des fouilles de la grotte Scaldina est en passe d’être cité parmi les plus beaux musées d’Europe ! La décision est attendue pour le mois de mai.

L’idée, de même que la décision finale, émergent des hautes instances européennes. Depuis la fin des années septante, un concours annuel organisé par le Conseil européen récompense des musées qui font d’excellence et d’innovation et qui mettent en place des dispositifs et activités organisés à destination de tous les publics.

Un voyage interactif entre archéologie et mémoire

Durant la visite, chacun parcourra plusieurs millénaires d’histoire humaine par le biais de technologies modernes, ludiques et interactives adaptées à tous âges.

Les fouilles accessibles au public ont sans doute motivé les hautes sphères de l’Europe à reconnaître l’Espace muséal d’Andenne parmi les plus beaux du continent. Les archéologues travaillent pendant les visites, échangent leurs idées avec les visiteurs et d’autres spécialistes en la matière dans diverses universités de la planète.

Les fouilles préhistoriques nous parlent

L’accessibilité des recherches a sans doute pesé lourd dans les critères de sélection. Lorsque le jury s’est rendu sur place, les spécialistes ont été sensibles à l’ouverture de la recherche scientifique à tout public. Le travail ne se fait pas mystérieusement derrière des panneaux occultants mais au regard de tous, chacun étant concerné par les secrets qui ont forgé notre vie. Un os, une dent, depuis 1978, les archéologues scrutent le moindre témoin du passé qui leur permettra de lever un voile supplémentaire sur les mystères de notre histoire profonde.

Le titre honorifique décerné en mai 2023 ne rapportera aucun budget à la structure ni à la ville.

L’homme de Spy sera-t-il détrôné par une fillette d’Andenne ?

Maintes découvertes le laissent supposer. Dans le village de Seclin, plusieurs archéologues originaires des quatre coins de la planète y font escale pour prêter leurs compétences à l’interprétation des fouilles, toujours en cours et loin d’être terminées.

Dans les années 90, on y a retrouvé la mâchoire d’une fillette de 8 ans ayant vécu à l’époque du Néandertal. Ce fut la première découverte éloquente depuis celle de Spy.

Une section de l’Espace muséal est consacrée à la préhistoire et aux découvertes dans la région.