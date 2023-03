Tourisme : L’abbaye de Maredsous a enfin sa propre brasserie

Cinq abbayes

Autrefois, la région fut marquée par une activité monastique florissante. On ne comptait pas moins de cinq abbayes en pleine expansion dont l’ancienne abbaye du Moulin de Warnant aujourd’hui désaffectée et reconvertie en usine de cuivre et plus tard en gîte et demeure privée, l’abbaye de Maredsous qu’on ne présente plus et sa voisine, celle de Maredret ; l’abbaye d’Ermeton-sur-Biert occupée tout comme celle de Maredret par des moniales et enfin l’abbaye de Saint-Gérard de Brogne qui en cours de seconde vie s’est transformée en centre culturel.

La Vallée de la Molignée

Maredsous est sise dans la Vallée de la Molignée.

La nature a été miraculeusement préservée, le peu d’habitations en témoigne ! Cette terre d’accueil située sur le flanc ouest du Condroz est composée d’une succession de crêtes et de vallons forgés dans un sol calcaire.