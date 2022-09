Tourisme : Jeanne d’Arc, la femme qui fait toujours vivre Rouen

L’automne et l’hiver seront animés à Rouen, ville portuaire sur la Seine et capitale de la Normandie. 2023 s’annonce tout aussi festive avec, notamment, un rassemblement des plus beaux voiliers du monde.

En quelques heures, les Belges s’y rendent aisément pour un week-end gastronomique ou un court séjour aux multiples découvertes. La deuxième ville la plus peuplée de Normandie après Caen a de quoi charmer : un patrimoine fastueux, une gastronomie fine et goûteuse et une histoire riche et étoffée.

Revendiquée par les Anglais et les Français durant la guerre de Cent Ans, Jeanne d’Arc y est incarcérée, jugée et brûlée vive. Hautement endommagée par la Semaine rouge de 1944, la ville et ses habitants retrouvent un dynamisme économique grâce aux industries et à son port maritime, le cinquième de France.

Rouen est aussi une étape du pèlerinage du Mont Saint-Michel en venant d’Amiens. La cité, labellisée " ville d’art et d’histoire " est candidate au titre de capitale européenne de la culture pour 2028.

Jeanne d’Arc sur le bûcher

Les touristes et badauds immortalisent leur passage sur la place du Marché qui garde précieusement un pan de l’histoire de France. Le 30 mai 1431, Jeanne d’Arc y périt sur un bûcher au milieu de la place. Ce jour-là, elle est brûlée vive sous les yeux de passants. Ses cendres furent jetées dans la Seine. Une plaque commémorative rappelle l’événement sur la rive droite du fleuve, à l’entrée de l’actuel pont Boieldieu.

L’héroïne de France aux yeux du monde entier, chef de guerre et sainte de l’Église catholique se voit posthumement surnommée " La Pucelle d’Orléans ".

Ce personnage emblématique de la ville est omniprésent dans les rues, sur les places, monuments et moindres recoins.

La suite de son histoire se découvre à L’historial, un musée qui lui est consacré. Chaque année, fin mai, Jeanne est dignement fêtée dans le centre-ville.

La plus haute cathédrale d’Europe

Rouen abrite aussi la plus haute cathédrale de France et d’Europe, officiellement la primatiale Notre-Dame-de-l’Assomption, le monument le plus prestigieux de la ville. La flèche du bâtiment gothique culmine à 151 m de haut. Jusqu’en 1880, la cathédrale de Rouen fut la plus haute du monde, détrônée depuis par celle de Cologne en Allemagne (157 m).

Le premier port céréalier de France

Jadis, il fut l’un des plus importants carrefours maritimes du pays d’importation d’agrumes et de fruits tropicaux. Aujourd’hui, il est le premier port européen exportateur de céréales et premier port français céréalier.

Un patrimoine exceptionnel

Les maisons anciennes à colombage font honneur à la région, les édifices religieux sont légion et on ne compte plus les bâtiments remarquables parmi lesquels le Gros-Horloge. L’horloge astronomique avec un mécanisme est des symboles et monuments emblématiques de la ville. Le cadran et son mécanisme sont accrochés à une arche renaissance contiguë à un beffroi gothique. Sur le double écran, l’aiguille indique l’heure. On y voit aussi un semainier et les phases de la Lune.