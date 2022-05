Tourisme : Hasselt, une bulle de Japon au cœur de la Belgique

Vous l’ignorez sans doute mais Hasselt est sans conteste l’une des plus belles villes de Belgique. La ville bourgeoise du Limbourg, cité du drap, de la mode et du chocolat cache des merveilles parmi lesquelles un jardin japonais exceptionnel.

Après Bruxelles, Anvers et Liège, Hasselt la quatrième ville commerciale du pays et une des capitales belges de la mode. Entre Campine et Hesbaye, des rives du Démer au canal Albert, Hasselt s’impose dans le décor. Sur place, difficile d’imaginer que la ville médiévale a beaucoup souffert durant les conflits, essentiellement durant les guerres de religion.

Le centre-ville est cosy. Boutiques, escales gourmandes et terrasses confortables aux quatre saisons, la capitale limbourgeoise a tout pour plaire.

800 m séparent les Portes de Liège et de la Campine, artère principale de la ville empruntée chaque semaine par plus de 100 000 personnes.

La cathédrale Saint-Quentin, créée en 1967 est l’un des points de repère dans la ville. L’ancienne église du 11ème fut élevée au rang de cathédrale. Le bâtiment abrite de nombreuses œuvres datant de plusieurs siècles. Depuis 1993, elle est reprise sur la liste exhaustive du Patrimoine protégé.

Shopping du dimanche

Depuis plus d’un demi-siècle, la mode y est reine. Jadis, stylistes et couturiers étaient nombreux à y avoir installé leurs ateliers. Plusieurs maisons confectionnaient aussi de la haute couture comme la famille Jeurissen qui possède une collection inestimable de vêtements réalisés par les plus grands couturiers du monde. Ponctuellement, certaines pièces sont exposées au Musée de la Mode dans le centre-ville.

Avant la mode, le drap a fait la renommée de la ville. Avec la concurrence des régions de Verviers et Mouscron, le drap limbourgeois perd de son prestige et l’industrie décline fin du 16ème.

Au 18ème, on imagine alors d’autres débouchés pour redynamiser le commerce local. Les distillateurs s’installent aux quatre coins de la cité et le célèbre genièvre local naît. Hasselt devient rapidement la plus grande ville de distillateurs du pays.

Une fois par mois, les boutiques sont ouvertes le dimanche. www.shopinhasselt.be