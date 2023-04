Tourisme : Hamoir : entre nature, histoire et légende de la Croix du Curé

Entre Chaudfontaine et Durbuy, à l’extrême sud de la province de Liège, Hamoir, au confluent de l’Ourthe et du Néblon, ravit les amateurs de nature et sports en plein air.

Dans ce petit havre serti de beaux paysages, chacun peut s’adonner, au gré de ses forces et de ses envies, à la marche, au trail, VTT et kayak.

La commune rurale est composée de hameaux et de 4 villages, Hamoir, Comblain-la-Tour, Fairon et Filot.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, Hamoir fait partie de quatre régions naturelles : l’Ardenne dans les bois à l’est de Filot, la Calestienne dans le même village, la Famenne et le Condroz. Autant de diversités qui lui confèrent de multiples richesses.

Le Tombeux, un cimetière mérovingien, berceau de la commune

Des bâtisses et monument remarquables gardent les traces de son histoire dont des châteaux, châteaux-fermes, demeures de prestige et maisons charismatiques.

Mais le berceau de la commune est conservé au lieu-dit de " Tombeux ". C’est là que l’on trouve les plus anciennes traces d’une implantation habitée dans la commune. La nécropole date du VIème siècle. C’est l’une des plus importantes de Belgique avec quelque 250 tombes découvertes en 1967.

Du milieu du VIème au VIIème siècle, environ quatre générations ont occupé les lieux. L’importance du cimetière indique qu’il s’agissait d’une petite communauté rurale, essentiellement agraire. Le champ funéraire s’étend sur 100 m de long et 60 m de large. Les tombes ont été soigneusement taillées dans la roche schisteuse du promontoire.