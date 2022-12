Tourisme : Genval, un siècle d’histoire pour façonner les " jardins de Bruxelles "

Les couleurs automnales ont envahi la nature qui entoure le lac de Genval au cœur du Brabant wallon à 20 km de la capitale de Belgique. Depuis un peu plus d’un siècle, la haute bourgeoisie s’y est installée et a façonné le décor et l’ambiance des lieux.

Dans la banlieue de la première ville du pays, Genval est essentiellement connue pour son lac et son château, aujourd’hui hôtel cinq étoiles de renom. C’est à un homme influent que la commune doit son essor et sa popularité.

A Genval-les-Bains, sa dénomination d’antan, le temps semble s’être arrêté à la Belle Epoque, lorsque les nantis s’offraient les plaisirs d’une maison à la campagne.

L’idée émane d’un homme d’affaires qui, au début du siècle dernier, a engendré un mouvement de fougue et d’engouement pour les lieux. Gustave Smets-Mondez doit son projet à la force de ses idées et de sa volonté.

Après avoir acquis des terrains dans la vallée de l’Argentine, il confie l’aménagement du site à un architecte de renom afin qu’il transforme le coin en un lieu de villégiature thermale.

Sans pour autant rivaliser avec Spa, les villes d’eau françaises ou les stations balnéaires anglaises, Genval s’est développée offrant aux promeneurs et résidents l’agréable impression de dépaysement à deux pas de chez eux.

Le lac

En bordure de forêt de Soignes, le lac artificiel de 18 ha s’étend à perte de vue (1km de long et 250 m de large) et offre à tout qui s’y balade un décor gavé de romantisme. Un château et d’opulentes demeures construites dès la Belle Epoque rehaussent le décor et lui confèrent son caractère singulier.

Certaines maisons à colombage confortent le dépaysement dans l’espace et dans le temps. On y a notamment reconstitué le hameau du Petit Trianon de Versailles construit par la reine Marie-Antoinette. Certains édifices évoquent des monuments connus. Les villas normandes rivalisent de beauté avec des chalets helvétiques.

L’une des particularités du lac est sa position à cheval sur deux provinces et deux régions : en Brabant wallon et le Brabant flamand. Son écosystème est riche dans lequel, au fil de l’an, la flore s’épanouit au cœur d’une nature luxuriante. La faune n’est pas en reste.

Ouvert gratuitement toute l’année au public, les promeneurs de tous âges aiment y flâner et profiter des activités nautiques en saison.

Le château

Initialement centre thermal avant d’être une usine d’embouteillage de limonade, il est depuis 1985 un hôtel cinq-étoiles.

Le château romantique fut construit en 1906 en style lorrain.