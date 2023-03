Tourisme : Gembloux : La Belgique a aussi sa capitale de la coutellerie

Une université de renommée mondiale

Depuis 1860, la Faculté forme des ingénieurs en sciences agronomique. Elle est la plus ancienne institution belge d’enseignement et de recherche qui se consacre exclusivement à l’agronomie et l’ingénierie biologique.

La faculté est en grande partie installée dans les murs d’une ancienne abbaye bénédictine fondée vers 940 et reconstruite entièrement entre 1762 et 1785. Après la Révolution française, l’abbaye est mise en vente après l’expulsion des moines.

En 1861, l’Institut agricole est créé. En 1920, il devient l’Institut agronomique de l’Etat et en 1965, la Faculté des Sciences agronomiques de l’Etat.

Un beffroi inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco

En 2005, à la convention de Durban en Afrique du Sud, le beffroi de Gembloux est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, l’aboutissement d’une longue attente et d’une consécration différée en raison de travaux.

Initialement tour de l’église Saint-Sauveur, ce ne sera qu’au début du 19ème siècle que, désacralisée, elle est réaffectée en beffroi, symbole des libertés communales.