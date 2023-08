Tourisme footballistique : la nouvelle tendance qui combine visite culturelle et sportive à Bruxelles

Combiner tourisme et football est de plus en plus tendance. Cela vous permet de faire une visite d'un stade, sous escorte d'un guide et pourquoi pas de fouler la pelouse des footballeurs que vous adulez.

Un voyage pour les passionnés de foot, mais pas que... détente, visite locale et culturelle, pause gourmande ; vous pouvez faire plaisir à tout le monde en alliant football et tourisme dans votre planning. De quoi ravir petits et grands !