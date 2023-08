Tourisme : Festin, franche-foire, cortège historique, Lessines se replonge au Moyen-Age

Le vendredi à 20h, dans l’église Saint-Pierre, le concert Renaissance plante déjà les prémisses d’un week-end qui s’annonce festif et haut en couleur.

La Franche-foire rappelle l’ambiance des marchés populaires du 16ème. En habits d’époque, artisans, musiciens et autres animeront le cœur historique de la ville. Le centre historique de Lessines résonnera du bruit de l’enclume du maréchal-ferrant et des ferronniers, vibrera d’odeurs délectables de mets divers devant les œuvres des peintres portraitistes, aquarellistes, dentellières, souffleurs de verre, créateurs de bijoux, … Tant d’anciens métiers qui revivront sous vos yeux et tout cela en costume d’époque.

Des saltimbanques feront rire, danser ou chanter devant leurs diverses représentations. Les animaux de ferme compléteront le tableau.

Le samedi, à partir de 18h30, au départ de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, un spectacle-promenade emmène les visiteurs dans les lieux emblématiques du centre historique de Lessines. La soirée se terminera par un feu d’artifice.

Dans l’Eglise Saint-Pierre décorée d’oriflammes aux couleurs de la Vierge, de la ville et du Saint-Siège, le dimanche à 10 h, la Grand-Messe nous fait revivre les fastes d’un office du 16ème.

L’après-midi, à 15h, le cortège constitue une fresque historique qui dévoile aux spectateurs toute la société lessinoise de l’époque mais aussi de l’Europe. Les souverains et hautes autorités qui, d’une façon ou d’une autre, eurent leur rôle dans les faits de 1578 sont présents.

L’archiduc Mathias d’Autriche ainsi que don Juan d’Autriche précèdent, accompagnés de leurs escortes, le Conseil de Ville, les serments des archers et des arquebusiers, la milice bourgeoise… Mais aussi des vachers, bergers et autres troupeaux d’oies ainsi que les paysans de Lessines et des environs venus prêter main-forte aux Lessinois de l’époque !

Déambulent également dans les rues de la vieille ville, les corporations et métiers, le Grand Bailli des Terres de Lessines-Flobecq, Sébastien de Tramasure et ses Officiers, la société de rhétorique de Madame Sainte-Rose, de nombreuses sociétés de musique ancienne, des troubadours et autres montreurs d’ours, tout ce joli monde précédant la partie processionnelle.

Toute la société civile et militaire, du plus humble au plus auguste, forme un long cortège de plusieurs dizaines de groupes, coloré et bruyant.

L’apéro chic est une énième occasion pour les habitants de la ville et de la région de se retrouver.