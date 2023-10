Tourisme : faire la lessive à Spa n’aura jamais été aussi agréable

De l’Antiquité à aujourd’hui

Une exposition permanente retrace l’histoire de la lessive, de l’Antiquité à nos jours.

Au Moyen-Age, l’entretien du linge à la cendre de bois dénommée la " grande buée " ne se faisait qu’une fois par an.

La naissance des machines à laver est intrinsèquement liée aux crises sanitaires de la fin de la 2e moitié du 19e siècle. Après 1850, les épidémies de choléra engendrent davantage de ravages que celle de la covid. Naît alors le mouvement hygiéniste durant lequel la population s’intéressera de plus près à diverses mesures d’hygiène, dont la lessive qui se fera plus régulièrement. Dans les hôpitaux, on lessivera dorénavant chaque jour.

Le savon et l’eau bouillante amèneront les ingénieux à annexer un système de machinerie qui déclassera à jamais les planches à laver et les battoirs d’époque. L’électricité marquera le début d’une nouvelle ère du blanchissage qui reléguera à jamais au second rang les nombreuses lavandières.