Tourisme : Extra Muros : L'étonnant monde des murs à la gare des Guillemins à Liège

Ils font partie intégrante de notre quotidien sans que l’on y prête vraiment attention, sinon que pour les repeindre ou y accrocher photos ou décorations.

Ces murs qui nous protègent, nous enferment, ces parois supports artistiques, barrières naturelles ou témoins du passé font l’objet d’une étonnante et fabuleuse exposition à la gare de Liège des Guillemins. De la muraille de Chine, au mur de Berlin en passant par le mur du son, " Extra Muros, au-delà des murs " offre une lecture originale du monde, à travers ses murs emblématiques.

Bénéficiant d’objets et d’œuvres d’art provenant de collections privées ainsi que d’institutions belges et étrangères, notamment le musée du Louvre, Europa Expo signe, une fois de plus, une exposition au statut international qui ne laissera pas indifférent.

Après Toutankhamon, Napoléon ou encore Made in Japan, les concepteurs ont voulu sortir de la lignée des expositions dites classiques.

Des murs, mais pas seulement des briques !

L’exposition est un ensemble de trois volets qui nous présentent les murs comme jamais nous ne les aurions observés et répertoriés.

Il y a tout d’abord les murs qui enferment, qui emprisonnent avec une cellule capitonnée pour protéger les malades mentaux, une cellule de prison qui prive de liberté. On termine cet espace par 3 bunkers qui s’enfoncent dans le sable pour camoufler et protéger ses occupants.

La deuxième partie met en avant les murs historiques et ceux de la mémoire avec le mur de l’Atlantique, de Babylone, des lamentations, de Berlin, les remparts des villes, la ligne Maginot et la muraille de Chine. Dans la lignée, il y a aussi les murs contemporains avec ceux des migrants, notamment entre Les États-Unis et le Mexique avec cette fameuse image des enfants de pays voisins jouent à la balancelle de part et d’autre de la frontière. Le volet se clôture par des murs anti-pandémie comme celui de Marseille contre la peste et 4 murs qui nous ont enfermés durant la crise du Covid-19.

Enfin, la troisième partie est consacrée aux murs d’expression, aux parois libératoires, à l’art pariétal dont celui des cavernes, lorsque l’homme peignait déjà sur ses lieux de vie pour évoquer son histoire. Le Street art y a sa place de même que les cloisons support d’expression. Certains ont été décorés par des enfants autistes. Le mur d’escalade, la muraille verte dans le Sahara et la barrière de corail y ont aussi leur place.