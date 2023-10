Tourisme : Enghien, des chevaux font le spectacle dans le parc

Des plantes du parc d’Enghien aux serres royales de Laeken

Jadis propriété des Arenberg et de la patrie des Empain, le parc 180 ha recelait de merveilles architecturales et naturelles. Au grand dam des Enghiennois qui virent une partie de leur âme déracinée, Léopold II y a puisé les plus belles plantes et les arbres les plus remarquables pour agrémenter les serres royales.

Il y a une quarantaine d’années, la construction de l’E429 a coupé l’imposant domaine en deux parties.

Aux mains de la ville, la partie principale, sur le territoire de l’entité est entretenue toute l’année par les jardiniers communaux.

Dans les jardins fleuris, le dahlia est roi ! Les parterres de ces plantes à bulbe constituent le " Conservatoire Européen du Dahlia " qui regroupe quelque 750 variétés différentes de plantes anciennes et nouvelles variétés. D’année en année, la collection s’enrichit, grâce notamment aux collaborations avec l’étranger. De juillet à fin septembre, l’harmonie du jardin de dahlias offre aux visiteurs un tableau impressionniste inédit de couleurs et de formes.

L’un des plus beaux parcs d’Europe

Au 17ème siècle, le joyau était considéré comme l’un des plus beaux jardins d’Europe. Il était alors agrémenté de milliers de fleurs et essences d’arbres, d’un grand point d’eau nommé l’Etang du Miroir, d’un grand canal, d’un château, d’un pavillon heptagonal des sept étoiles, d’une chapelle castrale, de statues et de pavillons privés toujours visibles aujourd’hui.

Les anciens châtelains comme les visiteurs actuels apprécient l’ambiance du pavillon des Sept Etoiles et son jardin baroque, une jolie gloriette heptagonale de pierre, située au point le plus haut du parc.

Depuis son centre, rayonnent sept grandes allées qui s’ouvrent sur l’horizon ainsi que sept allées secondaires, plus courtes, qui aboutissaient, chacune, sur une statue. Ces 7 statues représentaient les 7 planètes ou étoiles connues à cette époque, une disposition qui reste empreinte de mystères et de symboles.

Le spectacle " A-Bois de Tempo d’Eole " sera présenté du 17 au 22 octobre 2023.

Plus d’infos et réservations : www.enghien-edingen.be