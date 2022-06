Tourisme en Wallonie : vers un pass de réductions pour tous, plutôt que des chèques distribués aux plus rapides

Ce samedi, dans une interview au Soir, la ministre De Bue a livré plus de détails sur le fonctionnement du nouveau pass qui sera officiellement présenté le 27 juin prochain. "Le pass sera accessible à tous et illimité dans le temps", a expliqué la ministre au Soir. Il ne s’agira plus d’un chèque à dépenser dans le secteur du tourisme. "La Wallonie ne donnera plus d’argent, on n’est plus dans le soutien à un secteur en difficulté à cause de l’épidémie. En 2022, nous lançons un outil digital qui permettra à tous les opérateurs d’offrir des promotions ou des bons de réduction. Le secteur lui-même financera ses propositions : 10% sur un accès, une entrée gratuite, pour les utilisateurs du pass…", explique la ministre De Bue.

Plus besoin donc de se ruer sur un site internet et de croiser les doigts pour espérer bénéficier du pass. Tout le monde y aura droit. Il reste à voir ce que les opérateurs touristiques proposeront aux titulaires de ces pass.

L’idée est que ce pass Visit Wallonia évolue dans le temps. "L’objectif, c’est la fidélisation, inciter les gens à séjourner en Wallonie, à y revenir", explique au Soir Valérie De Bue. Via ce pass, les visiteurs recevraient des offres en fonction de leur profil.