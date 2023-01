Tourisme en France : l’agglomération de Montbéliard élue capitale française de la culture 2024

Montbéliard concourrait aux côtés de deux autres finalistes, les agglomérations d’Alès (Gard) et de Bourg-en-Bresse (Ain), et bénéficiera sur l’année 2024 d’un financement à hauteur d’un million d’euros, apporté à parité par le ministère de la Culture et la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts).

Le ministère de la Culture a précisé qu’une "place de choix sera donnée à la chanson populaire" dans la programmation, saluant aussi la prise en compte "des enjeux du règlement climatique et de la biodiversité" du projet.

Outre sa réputée saucisse de Montbéliard, le Pays de Montbéliard est un ancien bastion de production de Peugeot, à Sochaux, ville qui accueille aussi l’une des équipes historiques du football français, le FC Sochaux.

Le label "Capitale française de la culture" distingue, tous les deux ans depuis 2022, le projet culturel d’une commune ou d’un groupement de communes de 20.000 à 200.000 habitants, dans la lignée des Capitales européennes de la culture.

Montbéliard compte quelque 25.000 habitants, le groupement de 72 communes de l’agglomération environ 140.000.