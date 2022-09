Tourisme en altitude : "On consomme du Mont Blanc comme une activité dans un parc d'attractions"

On consomme du Mont Blanc comme une activité dans un parc d’attractions.

"Le Mont Blanc, de début juin à fin septembre, c’est trente mille ascensionnistes. Trois cents personnes par jour. La sur fréquentation, ce n’est pas le nombre, c’est la concentration de gens à certains endroits. Avant, on avait des pratiquants qui étaient des amoureux de la montagne. Aujourd’hui, c’est le one shot. C’est Instagram. Si on était amoureux de la montagne, on y reviendrait. Là ça fait un peu ‘fille de joie’, c’est-à-dire qu’on en profite qu’une fois. On consomme du Mont Blanc comme on consomme une activité dans un parc d’attractions."