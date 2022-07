Tourisme : Ecaussinnes vous aide gratuitement à trouver l’âme sœur

Le château fort

C’est sans doute le bâtiment le plus remarquable de l’entité, le plus prestigieux et le plus imposant. Sur la place du village d’Ecaussinnes-Lalaing, il trône et domine. A priori, l’imposant château médiéval est empreint d’austérité à l’inverse de ses sympathiques hôtes qui l’habitent. Le rez-de-chaussée dont le cachot, la chapelle gothique, la vieille cuisine et la salle d’armes, évoque le Moyen Age alors que l’étage fait référence au 18ème siècle.

Ses collections étoffées en font un riche musée qui relate une large page d’histoire.

Jonché sur un roc escarpé qui domine une vallée, le potager fleuri dégage de subtils arômes au fil des saisons, à l’abri de murs qui lui offrent un microclimat.

Château et potager sont classés au patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Cité des Arts

Depuis 1996, Ecaussinnes accueillent des artistes de tous horizons pour des créations et des expositions.

Fin septembre, peintres, sculpteurs, céramistes, graveurs, photographes, dessinateurs, artisans et autres façonnent le parcours d’artistes. Le temps d’un week-end, la commune devient une immense et riche galerie d’art. Les diverses créations sont exposées dans une trentaine de salles.

La 26ème édition aura lieu les 24 et 25 septembre 2022.

Le patrimoine religieux d’Ecaussinnes comprend de nombreuses richesses. Dans l’église Sainte-Aldegonde, à côté du château fort, la dalle funéraire de la sœur du peintre Rubens (1606) est conservée.

L’entité compte aussi de nombreuses chapelles.