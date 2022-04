Le voyage écologique a de plus en plus la cote au fur et à mesure que les consciences s’éveillent sur la pollution que ce secteur produit au travers des avions notamment mais pas seulement puisque les touristes ont souvent tendance à être moins respectueux et moins regardants à leurs dépenses énergétiques lorsqu’ils sont en vacances.

Si vous voulez continuer à voyager tout en essayant de respecter au mieux la planète, voici 7 idées pour vous y aider.