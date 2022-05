Tourisme : des gîtes bien remplis pour le week-end de l’Ascension

Vous avez peut-être profité de l’Ascension et de son long week-end pour partir de chez vous, en famille ou entre amis, à la mer ou à la campagne. En tout cas, les gîtes et les hébergements touristiques ont la cote, en particulier les plus insolites.

C’est le cas au domaine de Rensiwez du côté de Houffalize où les clients peuvent loger dans des cabanes atypiques au milieu des arbres. Tout est complet pour ce week-end. Pour y séjourner, la liste d’attente est d’ailleurs de 3 à 4 mois. " On observe un petit ralentissement du côté des réservations. Après les confinements, on comptait six mois d’attente. Mais nos cabanes sont toutes pleines tous les jours de la semaine, en été comme en hiver " explique Edouard Lousteau, directeur des cabanes de Rensiwez.

Ces attractions touristiques n’ont pas besoin d’une météo ensoleillée ou de congés pour afficher complet. Néanmoins, le long week-end de l’Ascension permet aux opérateurs touristiques de voir gonfler leurs chiffres.

En Wallonie, du côté des réservations, les gîtes de grande capacité (plus de 15 personnes) observent un taux d’occupation proche de 100%. En Flandre, les hôtels de la Côte – plus dépendants de la météo – s’attendent à être remplis à 80%, voire 90%, ce qui est un peu moins que pour les vacances de Pâques.