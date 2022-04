Tourisme : des centaines d’amaryllis subliment le château de Beloeil

Depuis plus de trente ans, le château des princes de Ligne revêt une parure florale exceptionnelle faite de 6000 amaryllis et d’orchidées. Durant neuf jours, grâce à l’inspiration et à l’imagination de décorateurs inspirés, les fleurs agencées en bouquet, accrochées ou posées de maintes façons subliment le château.

Du salon à la bibliothèque en passant par le grand escalier, les appartements privés, le salon des Ambassadeurs et les chambres, couleurs et arômes envahissent l’une des perles touristiques du Hainaut. Les compositions florales les plus originales et inattendues font de cette exposition un événement éphémère unique qui attire chaque année les curieux et fans d’esthétiques. L’exhibition fait aussi l’objet d’un concours international qui réunit les plus grands experts de l’art de façonner les fleurs, des plus classiques aux plus avant-gardistes.

Les amateurs de prestigieuses demeures et élégantes décorations d’époque ne seront pas en reste. L’intérieur du château de Beloeil est joliment et judicieusement meublé, faisant de ce haut lieu historique le conservatoire et l’album souvenir des plus hauts monarques du pays et d’Europe depuis le 14ème siècle.

Du château à la demeure de plaisance

Le corps du château actuel date de 1900, le bâtiment ayant été reconstruit par suite d’un incendie. Pour retracer son histoire, il faut remonter plus loin dans le temps, bien qu’une énigme persiste sur les origines exactes du tout premier château.

C’est au 15ème siècle qu’apparaissent les premières véritables évocations de l’existence d’un fort. Plus tard, pour les besoins de l’organisation de fastueux dîners et élégantes soirées, les propriétaires adapteront leur résidence au mode de vie de l’époque.

Au 17ème siècle, deux ailes sont annexées : au rez-de-chaussée, il y a des garages pour les carrosses et des écuries pour les chevaux ; à l’étage, des chambres pour les quelque cinquante employés (cuisiniers, palefreniers, jardiniers, femmes de chambre, …) de maison.

En 1900, un incendie ravage le bâtiment principal alors que les ailes sont épargnées.

Anéantis, les propriétaires et leurs gens sollicitent les meilleurs bâtisseurs, se retroussent les manches et se mettent au travail. Sous la houlette d’architectes chevronnés, ils réunissent des matériaux de choix et organisent le travail. Très vite, la reconstruction se met en place. Le château est reconstruit en brique d’Espagne, la famille des princes servant à l’époque le monarque ibérique.