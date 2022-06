Tourisme dentaire : choisir entre des prix avantageux ou la proximité

Des prix de 50 à 60% moins chers que dans les cabinets dentaires belges s’expliquent aisément. Marc Nacar est dentiste à Uccle, et l’ancien président de la société de médecine dentaire. Il emploie 15 personnes, de l’assistan.te dentaire, à la secrétaire, en passant par le prothésiste, le et la dentiste. "Un salaire d’assistante dentaire me coûte 3 mille euros bruts. En Roumanie, c’est mille euros. Idem pour les loyers, et bien sûr les taxes". Ces coûts sont incompressibles.

Il reçoit parfois des patients dont les interventions à l’étranger ont mal tourné. "Nous ne refusons jamais de soigner un patient, bien sûr, mais parfois les dégâts sont tels qu’il faut tout refaire". Marc Nacar défend la proximité des soins : "il y a des bons et des mauvais praticiens partout, l’important c’est la relation de confiance entre le patient et son dentiste, idéalement le plus proche de chez lui, car nous avons une responsabilité sur les traitements que nous faisons". Il assure qu'il y a toujours moyen de s'arranger financièrement, ne fut-ce qu'en étalant les paiements.

Le dentiste ucclois plaide également en faveur de la planète. Il dénonce les trajets en avion uniquement pour se faire soigner les dents, alors que la tendance est au localisme.