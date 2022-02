Tourisme : demandez le calendrier gratuit des géants de France et Belgique

Indispensable aux amateurs de folklore et de découverte, le calendrier des géants édités par la Maison des Géants d’Ath est disponible.

Véritable recueil des rendez-vous incontournables durant lesquels des géants vont danser, il est aussi un recensement succinct des dernières naissances de ces personnages aux mensurations démesurées.

Le calendrier se présente sous forme de brochure illustrée par des photos de personnages de grande taille, ancrés dans le temps, l’histoire et le folklore.

L’outil accompagnera les adeptes durant toute l’année et offrira aux curieux de belles opportunités de découvertes.

Le calendrier est disponible gratuitement à l’Office de Tourisme d’Ath, temporairement déménagé à la rue de Nazareth n°2 (site Espace gallo-romain). Il peut être envoyé par poste sur demande : office.de.tourisme@ath.be – 068/68.13.00 (fermé le lundi et le dimanche).

Ath, capitale belge des géants

Depuis la nuit des temps, l’homme a toujours été attiré par les géants. Difficile à l’heure actuelle de dire quel géant naît en premier dans l’histoire. Vers 1425 apparaissent les premiers Goliath, l’un à Nivelles, l’autre à Barcelone. Petit à petit, le mouvement se répand dans les processions.

La transmission de génération en génération de la coutume et la préservation de sa pérennité ont aussi éveillé l’attention des hauts dignitaires de l’Unesco. Depuis 2005, la ducasse d’Ath est classée au Patrimoine mondial de l’Humanité.

L’entité d’Ath compte une trentaine de géants dont sept plus anciens, rois de la fête, acteurs traditionnels et officiels de la ducasse. En dehors des festivités de la ducasse, Goliath et ses acolytes ne sortent pas pendant l’année. Impossible de les voir car une fois la fête terminée, les géants sont déshabillés et démontés. On les remontera dix jours avant le début de la ducasse, un rituel public qui attire de plus en plus de monde.

En 2000, la Maison des Géants ouvre ses portes au public, en face de l’église près de la Grand-Place. Plusieurs géants y sont exposés. Bien au-delà du folklore athois, le musée fait la part belle aux autres régions du monde, comme la Catalogne dans le nord-est de l’Espagne, véritable pays des géants qui en compte aujourd’hui entre 2000 et 2500 ; viennent ensuite la Belgique (1500) et la France (600).

La Maison des Géants est actuellement en travaux. Rue de Pintamont, 18. maisondesgeants.be