Tourisme : Découvrez le havre de paix de Bambois : un lac pour pêcher, des jardins pour flâner et se cultiver

Un lac pour pêcher, se baigner, des jardins pour flâner, se perdre, méditer et pique-niquer. Bambois, au sud de Fosse-le-Ville en province de Namur, accueillera sans doute cette année encore plus de touristes que l’an dernier, l’attraction touristique ayant tout ce qu’il faut pour attirer les visiteurs et les retenir la journée.

A Bambois où la nature est reine, l’alliance entre la nature sauvage et les espaces aménagés respectueusement par l’homme est harmonieuse. La flore est riche et la faune diversifiée. On recense 110 espèces d’oiseaux, des insectes, des batraciens et des rapaces.

Dans sa forme actuelle, le site désormais labellisé Natura 2000 existe depuis une vingtaine d’années. Autrefois, les touristes s’y amassaient sans gêne ni scrupules, provoquant une détérioration lente et profonde des lieux à un point tel qu’il a fallu dépolluer l’endroit avant d’envisager Bambois tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Le lac date du Moyen Age. Il faisait office de réserve d’eau et de poissons. Il est le centre de la bulle de verdure autour duquel trois espaces verts ont été aménagés : les jardins de la découverte, de la poésie et du savoir.

Le premier de ces espaces thématiques est centré sur l’enfance. Dans les jardins de la découverte, la diversité est omniprésente et les activités sont légion. Des jardins évoquent l’enfance comme celui des senteurs avec des plantes condimentaires médicinales et le jardin aux parapluies garnis de petits parapluies colorés.

Le deuxième espace est dédié à la poésie, un univers sensiblement plus fermé qui se dévoile plus romantique comme on l’aime à l’adolescence ou à l’aube de la maturité. On déambule dans un jardin romantique, on découvre un jardin japonais et on s’extasie dans un espace qui rappelle le jardin de Monet à Giverny, agrémenté d’un pont et d’une mare où poussent des nénuphars.

Les jardins du Savoir sont dédiés aux créations harmonieuses de l’homme au sein de la nature. Potagers et petits vergers se développent tranquillement à côté des jardins rectilignes à la française ; trois espaces, trois jardins thématiques qui rappellent le cheminement de la croissance. Même si les vivaces sont privilégiées, les fleurs annuelles ornent aussi les espaces et allées des jardins.

Les visiteurs peuvent aussi pêcher et s’initier à l’art de la canne dans une embarcation afin de respecter et protéger la faune et la flore en bordure de lac dans les roselières. Goujons, brochets et autres retrouveront leur milieu naturel à l’issue de la partie.

4 € pour les enfants, 5,50 € pour les adultes.

Du 1er juin au 1er octobre, on peut se baigner dans le lac et se prélasser sur des plages de sable fin bordées de pelouse.

Plus d'infos : www.lacdebambois.be