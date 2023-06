Tourisme : December 44 Museum, plongez dans l’histoire de la Bataille des Ardennes à La Gleize

Dans l’Ardenne liégeoise, sur un éperon rocheux qui domine la vallée de l’Amblève, le petit village fut un haut lieu de l’offensive des Ardennes en décembre 1944. Il se dit que si les Américains ont gagné la bataille à Bastogne, les Allemands ont perdu la guerre à La Gleize.

Sur la place du village situé à l’ouest de Stavelot, le December 44 Museum retrace les tragiques événements du second conflit mondial. Le musée est établi dans une bâtisse à colombages qui servit d’infirmerie de campagne aux troupes SS.

1000 m² sont consacrés à l’histoire de la Bataille des Ardennes. La majorité des pièces exposées proviennent du champ où eurent lieu les conflits. Une des pièces maîtresses est le Char Tigre II, le seul au monde à avoir participé aux affrontements et à être resté sur les lieux des combats.

Bien qu’il ne soit pas très grand, le Musée est une perle réputée et une escale incontournable pour les amateurs d’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Une passion qui fait naître un musée

Patrimoine d’hier transmis à demain, le Musée December 44 est un lieu de mémoire. C’est là que se déroulèrent des combats durant lesquels de nombreux hommes, femmes et enfants y laissèrent leur vie. Nombreux sont les vétérans américains, anglais et allemands à venir se recueillir devant les monuments érigés en souvenir des sacrifices de leurs compatriotes.

Le musée naît d’une passion commune de deux amateurs d’histoire. L’un collectionne le matériel militaire et les uniformes depuis l’âge de 14 ans et sillonne les champs de bataille ardennais à la recherche d’objets et matériel abandonnés par les belligérants. Le second passionné, originaire de La Gleize, a vécu les combats dans le village et la région. De ces souvenirs traumatisants, il a voulu en faire un devoir de mémoire et de transmission aux prochaines générations.

En visitant le village dans les années 60, le premier comparse découvre pléthore d’uniformes, objets, matériels et autres abandonnés par les SS dans leur fuite. C’est le début de l’aventure du musée en 1977 avec la présentation d’expositions temporaires dans la salle des fêtes du village.

En 2012, les fondateurs sont à l’affût de repreneurs qui eux aussi auront à cœur de transmettre cette lourde et importante page de l’histoire. Un an plus tard, les 500 m² d’espace muséal sont doublés.