Tourisme culinaire : quelle est la destination préférée de ces touristes en Europe ?

La saison estivale désormais terminée, on peut tracer le portrait de ces touristes qui voyagent en Europe pour s'attabler grâce au réseau de The Fork, le leader de la réservation de restaurants sur le vieux continent (et en Australie). La plateforme compte près de 60.000 tables réparties dans douze pays.

Au vu des réservations effectuées en juillet et août derniers auprès de ses restaurateurs partenaires, The Fork conclut à un "été record". Par rapport à l'année dernière, les réservations ont progressé de 11% à l'échelle européenne et ont même dépassé celles de 2019 (année de référence avant le début de la crise) de l'ordre de 3%.

Vu ses incalculables possibilités de manger bon et pas cher, l'Italie incarne cette destination culinaire à succès sur le vieux continent.

L'Italie est le pays européen qui génère la plus grande part de réservations internationales (29%), devant l'Espagne (22%) et la France (20%). Les Français eux-mêmes salivent pour le tourisme culinaire transalpin (39%). Les tables espagnoles et portugaises ne parviennent pas à attirer autant de papilles voyageuses tricolores (respectivement 25% et 18%).