Tourisme : Chroma, quand la cathédrale d’Amiens s’illumine de couleurs et d’émotions

Chaque soir d’été, en juillet, août et septembre et pendant le marché de Noël, au cœur d’une forêt de lumière, dans le Parc classé de l’Evêché, une explosion de couleurs et d’émotions sublime la façade de la cathédrale d’Amiens.

Dans la ville, Jules Verne n’est pas le seul à régner en maître absolu. A la nuit tombée, comme par magie, la lumière s’impose et explose, soutenue par son binôme évident, la musique. Chroma redonne vie aux saints, apôtres et autres personnes figés dans la façade de l’une des plus belles cathédrales de France.

La cathédrale est à la fois décor et actrice. Tantôt lumineuse, parfois mystérieuse, l’édification ne cesse de fasciner. La couleur est le point de repère des tableaux qui s’enchaînent dans une mise en scène contemporaine. Le bleu évoque les marchands qui ont largement contribué au financement du monument jusqu’à la nouvelle restitution animée des polychromies, point d’orgue de ce voyage dans le temps.

L’émerveillement nocturne animé dure une petite heure. Là où le réel s’estompe, le voyage est onirique. Là où le mapping monumental laisse place aux dispositifs participatifs à échelle humaine, la Grande Histoire de la Cathédrale se fait quelque peu oublier pour mettre en lumière celle, plus inattendue, du petit peuple chimérique.

La plus grande cathédrale médiévale au monde

Au cœur de la ville, la majestuosité de la cathédrale classée au patrimoine de l’Unesco depuis 1981, est bordée de ruelles pavées. L’édifice gothique, long de 145 m, fut érigé au 13ème siècle grâce à la richesse de la ville au Moyen-Age et à la suite de l’incendie de la première cathédrale romane.

Avec ses 200 000 m³, Notre-Dame d’Amiens est la plus grande cathédrale médiévale au monde et la deuxième en termes de superficie après celle de Yamoussoukro, capitale de la Côte d’Ivoire.

Elle est deux fois plus grande que Notre-Dame de Paris.

Bien qu’elle soit une particularité visuelle, l’asymétrie des tours n’est pas exceptionnelle. Les bâtisseurs du Moyen Age semblaient se moquer de cette uniformité qui n’en est pas une.

La cathédrale a perdu la plupart de ses vitraux d’origine mais elle est réputée pour ses sculptures gothiques du XIIIème siècle.