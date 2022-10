Tourisme : Chaumont en Haute-Marne

Entre Champagne et Bourgogne, on y produit un fromage crémeux et goûteux et on y boit du bon champagne produit dans la région. En Haute-Marne, Chaumont cache de multiples trésors et curiosités, notamment dans les profondes caves des particuliers.

Pointez Troyes sur la carte de France, à l’est, vous repérerez Chaumont, en Haute-Marne. Une ceinture verdoyante et des forêts toutes proches lui confèrent une apparence de cité confinée dans la verdure. D’origine féodale, l’ancienne résidence des Comtes de Champagne a très tôt bénéficié d’une position stratégique.

Son histoire étoffée lui a laissé de précieux témoins comme un viaduc de 600 m de long doté de 50 arches et haut de 52 m ! C’est l’un des ouvrages les plus remarquables du 19ème siècle en Europe. Sa mise en service offrit un essor économique considérable à la ville et sa région.

Le donjon du 12ème siècle élevé sur un éperon naturel dominant la vallée de la Suize est lui aussi un pôle architectural majeur du coin. Il est le seul vestige du château des Comtes de Champagne, berceau de la cité.

La chapelle des Jésuites, la basilique, l’hôtel de ville, les halles de type Baltard érigées avec de la fonte, les tourelles caractéristiques de la ville, sans doute fort nombreuses jadis alors qu’on n’en recense plus qu’une trentaine aujourd’hui sont autant d’atouts complémentaires pour la ville.

Sous les maisons, de profondes caves gardent de multiples secrets et trésors de famille. Elles sont aussi de précieux garde-mangers et reposoirs pour les vins qui y vieillissent paisiblement.

Le musée de la crèche

D’après les connaisseurs, le musée présente la plus belle collection de crèches napolitaines du 18ème siècle conservée en France. Plus imposantes que les traditionnelles représentations de la nativité traditionnelle, les crèches napolitaines mettent en scène une réalité de vie quotidienne. Autour de la crèche gravitent toute une série de métiers, de personnages incontournables dans le décor de la vie typique de la région de Naples. Certaines crèches peuvent atteindre quelques mètres de long !

La truffe

Généralement associée au Périgord, pas besoin cependant de traverser une partie de la France pour déguster l’un des produits les plus prisés et les plus chers de la fin de l’été et de l’automne.

Le champignon qui se développe sous terre dans les sols calcaires et calcomagnésiens, au pied d’arbres dits truffiers comme le chêne, le noisetier, le tilleul ou le charme… se plaît aussi en Haute-Marne.

Alors qu’à la fin du 16ème siècle, les ducs de Bourgogne appréciaient déjà la truffe blanche d’Italie et la truffe grise de France, au début du 20ème, la Haute-Marne se classe en tête des départements producteurs avec une récolte de 18 tonnes par an. Du 15 septembre au 31 décembre, chacun y va de son ingéniosité pour trouver de la " Tuber Uncinatum ".