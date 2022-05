Tourisme : Cambrai : la ville aux mille bêtises et andouilles

C’est sans doute la ville au monde où l’on fait le plus de bêtises. Non parce que les habitants sont particulièrement espiègles ou turbulents. La bêtise est à Cambrai ce que la gaufre est à Liège et Bruxelles. Son histoire

Verte, orange, rouge, violette, … les bêtises charmeront tous les palais.

Le bonbon en forme d’un petit coussin rectangulaire est aromatisé à la menthe et rayé de sucre caramélisé. Il se décline aussi à la pomme framboise, pomme, violette, au citron, … Depuis 1994, il fait partie du précieux patrimoine du Nord-Pas-de-Calais.

Les deux sont d’accord sur le fait que l’invention résulterait d’une erreur de manipulation. Emile Afchain, apprenti chez ses parents tente de camoufler un ajout accidentel de menthe dans une préparation de berlingot. Etirée, la pâte blanchit comme celle des bêtises. La vente remporte un succès inespéré auprès de clients qui réclament en nombre la sucrerie. La version des Despinoy atteste d’une erreur de dosage et cuisson.

La belle époque du textile dans le nord

Alors que le textile favorise sa prospérité au Moyen Age, la bêtise a aujourd’hui pris la relève. La confiserie de Cambrai, dont l’origine remonterait à 1830, est née d’un heureux hasard issu d’une erreur. Deux entreprises se disputent la paternité. La justice a dû s’en mêler pour tenter de résoudre le litige et arriver à finaliser un subtil compromis en 1889. Afchain en est l’inventeur et Despinoy le créateur.

La ville du Nord de la France s’est développée sur la rive droite de l’Escaut fleuve qui a joué un rôle capital dans son histoire, notamment au niveau du développement économique. Vauban l’utilisa aussi comme moyen de défense en construisant des zones de défenses inondables.

L’hôtel de ville, la boucherie, le grand marché ainsi que divers corps d’artisans s’installent au fil des ans dans le centre-ville.

Une citadelle, un château, une cathédrale

Les portes monumentales conservent des merveilles.

Une bonne partie du patrimoine disparut au fil des siècles, de Charles Quint à la Seconde Guerre mondiale.

C’est au 11ème siècle que fut probablement édifié le château de Selles, une forteresse située au bord du fleuve. Il fit jadis office de prison.

Le beffroi, symbole des libertés communales, est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, de même que 23 autres dans le nord de la France et une trentaine en Belgique. Initialement clocher de l’église Saint-Martin construit au 15ème siècle, il devient beffroi en 1550.

La cathédrale Notre-Dame de Grâce du 18ème en a remplacé une autre du 12ème siècle.