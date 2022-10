Tourisme : Bruxelles et Liège abritent quatre des plus belles et anciennes galeries commerçantes d’Europe

Proches de la Grand-Place, Manneken-Pis, des boutiques et dans l’ambiance du centre-ville, on oublierait presque de poser un regard sur la beauté et l’histoire des Galeries Royales Saint-Hubert de Bruxelles. Avec le passage Lemonnier, la première rue couverte de Belgique inaugurée en 1838, ce patrimoine exceptionnel figure sur la liste des plus anciennes galeries d’Europe.

Des galeries de toute beauté, recouvertes d’un toit de verre voûté, font la fierté des Bruxellois ! Les pavements brillent, l’architecture et les éclairages Art-déco affichent la classe du Bruxelles d’autrefois, les commerces, leurs mobiliers et enseignes sont accordés au décor.

Initiés en 1830 à l’aube de l’histoire de la Belgique, les travaux ne commenceront qu’en 1846 pour se terminer un an plus tard ; le temps sans doute de convaincre les financiers à soutenir ce projet ambitieux.

Salles de spectacles, cafés, restaurants, appartements et plus tard cinéma ont dès le départ attiré le public. Les enseignes de luxes et les lieux de cultures plaisaient aux bourgeoises alors que leurs époux préféraient discuter autour en verre en les attendant calmement dans les cafés branchés du moment. Au cœur de la capitale, les galeries deviennent vite le passage obligé des nantis qui veulent s’afficher. Seule la " haute " fréquente les lieux, trop onéreux pour les petites gens.

Au Café des Arts rebaptisé Taverne du Passage, il n’était pas rare de croiser Victor Hugo, Alexandre Dumas et d’autres écrivains et peintres de l’époque dont les surréalistes. Les jeunes viennent tenter une rencontre avec les maîtres là où la bourgeoise affiche sa fortune.

C’est là aussi qu’eut lieu la première représentation du cinématographe des Frères Lumière le 1er mars 1896, inoubliable pour les spectateurs bruxellois privilégiés qui purent assister, quelques semaines après les Parisiens, à la séance des Frères inventeurs de l’un des arts les plus prisés aujourd’hui.

Trois passages pour un ensemble remarquable.

La Galerie du Roi abrite le Théâtre Royal des Galeries. Dans celle de la Reine se trouve le théâtre du Vaudeville. Une célèbre libraire est un point de repère de la Galerie des Princes.

Aux étages des commerces, des appartements huppés attirent les convoitises des rêveurs et nantis qui après avoir longuement fait preuve de patience tant l’offre est rare, doivent exploser leurs finances pour louer ou acquérir ces biens d’exception, uniques, dans la capitale belge. Les duplex ne sont pas légion et le budget en adéquation avec le prestige des lieux !