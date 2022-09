Tourisme : Braine-le-Château vous emmène aux temps des châteaux forts

Des arbres remarquables

Braine-le-Château recèle aussi des arbres et haies d’une valeur exceptionnelle, protégé par un classement en Wallonie. De par leur grand âge, ces témoins du passé conservent pour certains une histoire longue de plusieurs centaines d’années. Ils sont les ambassadeurs d’un circuit découverte qui leur est dédié.

Le folklore

Deux temps forts façonnent le calendrier annuel des festivités de la commune : le cortège carnavalesque " Bouts de Ficelle " qui se déroulent quatre semaines avant Pâques et Les Rencontres médiévales qui ont lieu ces 9, 10 et 11 septembre. La 26ème édition de l’événement occupera tout le centre du village où la circulation sera interdite pendant trois jours.

Les Journées du Patrimoine 2022

Pierres, bâtisses et pans de murs rénovés, constructions inattendues, … L’innovation est au cœur des Journées européennes du Patrimoine : l’innovation à travers le temps, l’innovation au service de la connaissance, de la conservation et de la restauration du patrimoine et l’innovation au service de la découverte du patrimoine et de sa mise en valeur.

Chaque année, un certain nombre de sites proposent, lors des Journées du Patrimoine, des visites adaptées aux visiteurs à besoins spécifiques.

Spectacle d’ouverture

C’est au Grand-Hornu à Boussu dans la région de Mons, charbonnage classé Unesco, que le spectacle inaugural sera présenté le vendredi soir et le dimanche après-midi. Le site du Grand-Hornu (Boussu). Réservation via www.journeesdupatrimoine.be