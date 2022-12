Tourisme : Bertrix : Verlaine, sa miss Europe, les baudets et le cube de Viva for Life

Le studio de verre éphémère de Viva for Life a été érigé sur la place de Bertrix, près de Neufchâteau. Durant cinq jours, la ville de la province de Luxembourg, dans le sud de la Belgique sera donc le décor des 144 h de direct radio et ponctuellement d’émissions télévisées. Auditeurs, téléspectateurs, et équipes de la RTBF vont unir leurs forces afin de récolter un maximum de dons pour offrir aux enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté un avenir meilleur.

Verlaine et Miss Europe

Au 19ème siècle, l’écrivain et poète français Paul Verlaine aimait poser ses valises et séjourner chez ses tantes. Son grand-père, notaire, résidait à Bertrix.

Le poète y fit d’ailleurs référence dans ces quelques vers : " Au pays de mon père, on voit des bois sans nombre. Là, les loups font parfois luire leurs yeux dans l’ombre. Et la myrtille est noire au pied du chêne vert ".

Yvette Draux, élue Miss Belgique en 1947 était Bertrigeoise. Elle est la seule à belge à avoir coiffé la couronne de Miss Europe.

Aux portes de la Semois

Dans la région ardennaise, la Semois et ses affluents ont forgé dans la roche schisteuse des lieux propices à l’aménagement d’abris et de refuges pour les Celtes et les Romains.

Le " château des Fées " est l’une des fiertés des habitants du coin. A mi-chemin entre Bertrix et Mortehan, le site n’a rien du château de princesse comme son nom le laisse supposer. Point de pont enjambant l’eau, point de tourelles et de poivrières, le site, en ruine, est un promontoire rocheux. Pour comprendre son histoire, il faut remonter à l’époque des Gallo-Romains qui ont érigé les premières fortifications.

Grotte Saint-Remacle

Contrée de grottes et cavités, l’Ardenne belge recèle de merveilles singulières. A Cugnon, dans l’entité de Bertrix, la grotte de Saint Remacle est empreinte d’histoire et de légendes.

L’Ermitage de Saint Remacle, " apôtre de l’Ardenne ", serait un des témoins de l’évangélisation de nos régions au 7ème siècle.

Une légende raconte que le saint y vécut en ermite avec son âne. Chaque jour, les comparses s’en allaient aux villages voisins mendier de quoi se nourrir. Lorsque Satan, incarné en loup, croqua l’âne, le saint le chargea de la besogne quotidienne, ce qui lui permit de vivre reclus dans la grotte avant de partir construire son abbaye à Stavelot-Malmedy.

Restaurée en 1936, la grotte porte toujours son nom.