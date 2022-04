Tourisme : Berck dans le Pas-de-Calais, la plus grande concentration de cerfs-volants du monde

A 13 km du Touquet-Paris-Plage et 35 km de Boulogne-sur-Mer, la capitale mondiale du cerf-volant cultive un art de vivre enclin de convivialité, folklore, d’épicurisme régional et attachement. La ville située entre la Baie de Sommes et les Deux-Caps Gris-Nez et Blanc-Nez est avant tout connue pour sa plage, longue de 7 km et large d’1,5 km, la plus étendue du Pas-de-Calais. Berck abrite aussi de nombreux établissements hospitaliers

Il y a une quinzaine d’années, seuls les gens du Nord et les Belges connaissaient Berck, station balnéaire de la côte d’Opale en bord de Manche. Celles et ceux qui la découvrent aujourd’hui s’émerveillent de son histoire, ses curiosités, son accueil et ses animations.

La station balnéaire du Pas-de-Calais se compose de deux quartiers : l’ancien village de pêcheurs à l’est, Berck-Ville et Berck-Plage à l’ouest avec la plage ainsi que les dunes et les hôpitaux. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le tourisme n’est le premier employeur de la ville. Avec ses 3000 emplois, les cinq établissements hospitaliers occupent la première place.

Dès le Moyen-Age, la ville s’inscrit dans l’histoire grâce à son port de pêche.

Au 19ème siècle, la ville rayonne. Les touristes affluent de même que les patients qui viennent notamment y soigner la tuberculose osseuse.

Des artistes de renom comme Edouard Manet y posent leurs valises, laissent libre cours à leur imagination et peignent l’horizon et le ciel aux reflets singuliers.

La capitale mondiale du cerf-volant

Depuis plus de 35 ans, de fin avril à début mai, la plage de la Manche se pare de multiples couleurs façonnées par des dizaines de cerfs-volants. Chaque année, ils sont plus de 500 000 adeptes et curieux à faire le déplacement pour admirer le spectacle grandiose et majestueux.

Jusqu’au 1er mai, les nuances voleront et virevolteront pour créer un tableau unique et éphémère que chacun interprètera à sa manière. Certains sont menus alors que d’autres sont démesurés. Tous vivent et se laissent porter au gré du vent et de celles et ceux qui le dirigent.

Les 35ème Rencontres Internationales de Cerfs-Volants sont aussi un concours.

Authie

Berck se situe au nord de la baie d’Authie, communément également surnommée " la petite sœur de la Baie de Somme ", est la dernière à l’état naturel d’Europe. Des phoques gris et veaux marins sont visibles chaque jour à 50 m à marée basse.

Berck est aussi le berceau et le paradis du char à voile. La ville propose des initiations, des locations et des stages.