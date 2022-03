Tourisme : Amiens : cathédrale, jardins flottants, art de vivre, la ville idéale selon Jules Verne

Une cathédrale, des jardins flottants et des quartiers branchés, la capitale de la Picardie a de quoi attirer les flâneurs et les curieux de tous âges. Les Belges s’étonneront de son surnom de " Petite Venise du Nord " qu’ils pensaient exclusivement attribué à Bruges en Belgique !

Dans les Hauts-de-France, le chef-lieu de la Somme est aussi la patrie de cœur de Jules Verne.

Au cœur de la ville, la majestuosité de la cathédrale gothique bordée de ruelles pavées impressionne. L’édifice gothique, long de 145 m, fut érigé au 13ème siècle grâce à la richesse de la ville au Moyen-Age et suite aussi à l’incendie de la première cathédrale romane.

Avec ses 200 000 m³, Notre-Dame d’Amiens est la plus grande cathédrale médiévale au monde et la deuxième en termes de superficie après celle de Yamoussoukro, capitale de la Côte d’Ivoire. Elle est aussi deux fois plus grande que Notre-Dame de Paris. Ce n’est pas anodin de les comparer. Ses deux tours asymétriques et barlongues, c’est-à-dire moins épaisses que larges, sont reliées entre elles par la galerie des sonneurs inspirée par la cathédrale parisienne.

Bien qu’elle soit une particularité visuelle, l’asymétrie des tours n’est pas exceptionnelle. Les bâtisseurs du Moyen Age semblaient se moquer de cette uniformité qui n’en est pas une.

La cathédrale a perdu la plupart de ses vitraux d’origine mais elle est réputée pour ses sculptures gothiques du XIIIème siècle.

Depuis 1981, l’édifice est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le beffroi, lui aussi patrimoine de l’Unesco, est l’autre point de repère de la ville.

Les hortillonnages

Ils font la fierté des habitants de la région. Les jardins flottants et leurs dédales de 67 km de rieux datant du Moyen-Age couvrent 300 hectares d’anciens marais situés à l’est de la ville.

Autrefois, ils n’étaient que maraîchages où l’homme cultivait des poireaux, des choux et des carottes pour les Amiénois. Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’une poignée d’hortillons de terre noire et fertile où chaque samedi, les maraîchers vendent leurs produits et légumes frais sur l’eau dans le quartier Saint-Leu.

Le jeudi soir, de 17 h à 21 h, sur l’île aux fruits, les producteurs de fruits et légumes vendent leurs produits à côté d’artistes qui y donnent des concerts.

Les parcelles sont aussi devenues des jardins d’agrément pour les habitants du coin en quête de nature et de ressourcement.

On les visite en barque avec un guide, en barque autonome, en bateau, à pied, à vélo, en canoë ou en kayak. On peut aussi y loger dans les cabanes !