Tourisme à vélo : découvrir Bruxelles autrement

Le soleil printanier et la hausse des températures vous donneront peut-être l’envie de vous promener à vélo, dans la capitale. Un livre vous propose 12 promenades cyclistes dans les rues et les sentiers de la capitale, réparties sur les 19 communes de Bruxelles. Thomas Detry en est l’auteur. Chargé des projets "tourisme" chez Provélo, il connaît la ville comme sa poche, puisqu’il guide des visites thématiques dans la capitale.

"Les plus belles balades à vélo. Bruxelles” est la nouvelle version d’un ouvrage publié il y a 10 ans et prend en compte les nouveaux aménagements de Bruxelles pour les déplacements 2 roues.

En cas de pépin ou de panne ? Le guide a pensé à tout : " sur chaque carte sont répertoriés des ateliers qui permettent de réparer les vélos assez rapidement ". Vous y trouverez des promenades thématiques, parfois loin des sentiers battus, d’une longueur variable (de 11 à 26 kilomètres). Le livre fournit le tracé GPX des 12 parcours que vous allez pouvoir télécharger sur votre smartphone.

Vélo à Bruxelles : une pratique dangereuse ?

Thomas Detry se veut rassurant. Ce cycliste quotidien constate que les conducteurs cohabitent mieux avec les deux roues et que le vélo trouve de plus en plus sa place dans le trafic. Un conseil ? Eviter de longer parallèlement les rails de tram, dans lesquels la roue avant vient trop souvent se coincer, et traverser les rails le plus en oblique possible.

Après l’effort, le réconfort…

“Les plus belles balades à vélo. Bruxelles” vous renseignera également des endroits où vous désaltérer, pour un bon break indispensable.