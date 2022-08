Tourisme : A Tubize, l’eau miraculeuse d’un puits soigne les maladies des yeux et de la peau

Beaucoup de maisons ont été rénovées, de nouvelles habitations ont été construites et des commerces ont ouvert. Ces dernières années, la ville du Brabant wallon s’est métamorphosée.

Certains y résident, d’autres viennent y puiser l’eau miraculeuse dans un puits lové dans un village de l’entité, l’équipe nationale belge de football s’y entraîne.

Les Forges de Clabecq

Jusqu’à la fin du 20ème siècle, Tubize est étroitement liée à la sidérurgie belge. A 20 kilomètres de Bruxelles, les Forges de Clabecq étaient un haut lieu de l’industrie sidérurgique.

Trois cours d’eau et plus tard le canal Charleroi Bruxelles ont contribué au développement de la métallurgie.

Les années 90 leur seront fatales. Après une croissance constante depuis le 19ème siècle, les hauts fourneaux s’éteignent à jamais laissant des familles dans la déroute et la douleur et un site à l’abandon alors qu’il recèle un précieux pan de l’histoire de la région.

Malgré le démantèlement du site depuis 2008, certains bâtiments pourront être conservés, notamment le château d’eau.

Un nouveau projet est à l’étude. L’aboutissement de 2000 à 2500 logements est prévu dans les deux décennies à venir.

Le musée de la Porte

Contrairement à ce que son nom laisse a priori sous-entendre, le Musée de la Porte n’est pas un antre de portes, portiques et poternes. La ferme dans laquelle sont installées les collections prête son nom au musée d’archéologie, d’art et d’histoire.

On y voit notamment des pièces préhistoriques et romaines de la région. Des objets et documents pérennisent également le passé industriel de Tubize. Un éventail d’objets religieux, relativement en danger dans les paroisses avoisinantes, notamment pour des questions de sécurité, y sont conservés.

Quelques centaines de visiteurs découvrent chaque année le musée ouvert du mardi au samedi.

Un puits miraculeux

Chaque week-end, plusieurs pèlerins viennent à Saintes, un des villages de l’entité, y puiser l’eau miraculeuse du puits Sainte-Renelde dont les vertus sont reconnues pour soulager les maladies des yeux et de la peau. Sa réputation thérapeutique attire les intéressés.

La fontaine gothique est protégée par des murs d’enceintes du 16ème siècle. La margelle est surmontée d’une structure en fonte surmontée de la statue de la sainte.