Tourisme à Rochefort : Entre rire, châteaux, grottes, nature, bière, histoire et baisers

Il fait calme et paisible dans le Parc des Roches, point central de la ville. Certains y flânent, d’autres immortalisent l’ancienne malle-poste ou l’église de la Visitation.

Aux confins de l’Ardenne, la Famenne et la Calestienne, entre Dinant et Marche-en-Famenne, Rochefort, ville principale des deux vallées qui forment la région de la Haute-Lesse, déploie ses charmes. Deux châteaux, une abbaye, des grottes, un site gallo-romain, une bière, des baisers, vous n’imaginez pas les richesses que la ville recèle.

En un peu plus de quarante ans, la ville est devenue un haut lieu de rendez-vous incontournable pour la crème des humoristes et la jeune scène de l’ironie, la gaîté et de la bonne humeur.

Une bière, un château et des baisers

Outre le festival, la bière et le château comtal sont deux ambassadeurs indéniables de la ville. A 3 km du centre de Rochefort, l’abbaye cistercienne de 1230, plus communément connue sous le nom d’abbaye de Rochefort, est le lieu de vie d’une communauté de moines trappistes. C’est là qu’est née la trappiste éponyme. La ville possède aussi un musée de la Trappiste.

Les fondations les plus anciennes du château comtal, aujourd’hui en ruines, datent de 1155. Malgré la bataille de France le 12 mai 1240, alors que la ville n’était pas défendue, les perles de la région ont été relativement préservées.

Outre la bière, les Baisers font la réputation de la ville, une variation du biscuit originaire de Malmedy. Un baiser, proche du macaron, se compose de deux pièces de pâtisserie meringuées soudées par une crème.

Malagne la Romaine

Découvrir Rochefort et sa région, c’est aussi parcourir une large page d’histoire.

A quelques kilomètres du centre-ville, Malagne-la-Romaine est un domaine rural gallo-romain qui offre aux visiteurs un voyage concret dans le temps entre les gestes d’hier et les rites d’aujourd’hui.

Le seul archéoparc gallo-romain en Famenne-Ardennes emmène les visiteurs à la découverte de vestiges d’une imposante villa de plus de 2000 ans.

Le château de Lavaux-Sainte-Anne

Près de Rochefort, le château de Lavaux-Sainte-Anne, classé au Patrimoine majeur de Wallonie, est un des édifices majeurs de Belgique.

Le château de 32 pièces meublées, serti de jardins et d’un parc à daims, abrite trois musées : le Musée de la Vie des Seigneurs de Lavaux au 17ème siècle, le Musée de la Vie Rurale en Famenne et le Musée de la Nature et de la Chasse.

Lors de la visite, les enfants sont déguisés, parents et grands-parents se chargent du jeu découverte.