Tourisme à Louvain-la-Neuve : activités gratuites à Louvain-la-Plage et balade zen dans le bois de Lauzelle

On a là 200 hectares de nature pour se ressourcer loin du chahut de la plage. Rendez-vous ce mercredi 12 juillet à 14h pour une magnifique balade au détour d’un ruisseau comme le ruisseau des Balleaux ou le Blanc Ry, dans lesquels nagent des écrevisses, au détour d’une mare sur laquelle coassent des grenouilles rousses et des crapauds accoucheurs, d’un arbre remarquable. C’est une balade qui va vous permettre de développer tous vos sens, elle s’appelle tout simplement " Zen ".

Le Bois de Lauzelle, c’est le poumon vert de Louvain-La-Neuve, avec une pinède, des hêtres, des frênes, des chênes qui raffolent de la lumière. On passe de zones plus confinées à des zones plus dégagées. On va sentir la terre sous nos pieds, embrasser la nature, écouter les oiseaux comme la fauvette des jardins ou le rouge-gorge, la faune est abondante dans le bois qui va offrir un peu de fraîcheur avec cette météo assez chaude. Ce qui est particulièrement magnifique, c’est cette voûte que forment les arbres, on peut y découvrir toutes sortes d’oiseaux et des nids aussi, de ramiers, de merles, de troglodytes. On va s’enraciner et se réconcilier avec la nature, la comprendre et dialoguer avec elle. L’homme est passé par là avec des sculptures en bois réalisées par des artistes de la région, en hommage à un guide nature qui a quitté cette terre qu’il adorait tant.