Tourisme : à la découverte des trésors historiques et modernes de Rixensart

Le château de Rixensart

La grande demeure en briques rouges dotée d’une cour intérieure à l’apparence d’un cloître est flanquée de tours. Les confins de son histoire remontent en 1217. Depuis le XVIIIème siècle, elle est la propriété des princes de Mérode.

Du 20 octobre au 05 novembre 2023, durant les deux semaines de congé d’automne, le château de Rixensart sera le décor du nouveau spectacle déambulatoire de Luc Petit, la Nuit des Dragons.

Tantôt intrigants, toujours mystérieux et vénérés par les petits comme les grands, les dragons suscitent maintes fascinations. En deux heures, le concepteur de grands spectacles traduit en féeries les émois que les dragons créent en chacun de nous.

Grâce aux comédiens en costumes bigarrés, circassiens, saltimbanques, danseurs aériens et jongleurs de feu, les dragons fascineront comme jamais, la magie du spectacle les rendant plus sympathiques et abordables aux yeux de tous.

Infos, réservations : www.lanuitdesdragons.be