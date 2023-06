Tourisme à Bruxelles : bientôt au moins 600 nouvelles chambres d’hôtel

Le tourisme bruxellois se porte bien. Signe qui ne trompe pas : les hôtels poussent comme des champignons dans la capitale. Une petite dizaine de nouveaux hôtels, souvent issus de grandes chaînes internationales mais pas seulement, s’apprêtent à ouvrir dans les deux ans à venir. Ces 600 chambres supplémentaires, au minimum et sans compter les projets plus confidentiels, viendront donc gonfler les 18.000 chambres existantes à Bruxelles.

Martin Duchateau fait partie de ces investisseurs qui croient en Bruxelles, comme destination touristique. Déjà propriétaire de Made in Louise, un établissement familial de 48 chambres, il ouvrira un nouvel hôtel dans l’hypercentre, à la fin de cette année. "On a lancé ce projet juste avant le Covid et on a quand même décidé de continuer. Je crois vraiment fortement dans le potentiel de Bruxelles, dans l’attractivité de la destination. Si on regarde le parc hôtelier sur Bruxelles, on avait clairement un retard par rapport à l’offre que peuvent avoir les autres villes européennes."

La tendance est d’autant plus positive que les affaires reprennent. Le premier établissement de Martin Duchateau a retrouvé son rythme de croisière : "on retrouve les niveaux de taux d’occupation de 2019, le marché est enfin revenu, c’est la bonne nouvelle."