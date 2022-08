Tourisme : 100 000 camions en moins sur nos routes depuis 20 ans

C’est une force du génie civil belge mais aussi un site quelque peu décrié : le " nouveau canal du Centre " a 20 ans. Alors que les travaux ont débuté en 1982, l’ouvrage devait être réalisé en 5 ans et coûter 5 milliards d’euros.

Inauguré en 2002, le canal du Centre s’étend sur 27 km entre Mons et Seneffe. Véritable autoroute fluviale construite pour les bateaux d’aujourd’hui et de demain, le canal est aussi un ambitieux projet écologique pour réduire considérablement le transport routier. Cette liaison permet de délester fortement les autoroutes wallonnes : 100 000 camions en moins sur les routes. Une péniche de 1.350 tonnes équivaut à près 70 camions.

Le site suscite à la fois l’incompréhension des habitants du coin pour qui les travaux titanesques et coûteux semblaient interminables que l’admiration de celles et ceux qui découvrent l’ampleur et le résultat de l’un des plus importants projets wallons de ces cinquante dernières années.

Sa construction était incontournable pour réduire le transport routier. On s’oriente de plus en plus vers des barges de 2000 tonnes. Aujourd’hui, le gabarit minimum du réseau belge est de 13 150 tonnes. Ce gabarit était quasiment atteint dans les années 80 à l’exception du Canal historique du Centre où les bateaux arrivaient devant un entonnoir de 7 km limité à 300 tonnes. La création du nouveau canal du centre a permis de faire sauter le bouchon afin que les bateaux puissent avoir un accès direct du Nord de la France et d’autres canaux rivières.

Les études ont commencé dans les années 70 mettant déjà deux cents familles en émoi, contraintes de déménager pour les besoins de la construction d’un canal et un ascenseur plus performants. Le nouveau canal est construit à l’écart de l’ancien. Le nouveau tronçon est choisi selon divers facteurs pour limiter les expropriations, s’adapter au relief, éviter les galeries minières de la région et limiter les terrassements et leurs coûts budgétaires inhérents.

L’objectif reste le même : racheter une dénivellation de terrain et remplacer quatre ascenseurs et deux écluses.

Quatre millions de mètres de cubes ont été déplacés pour construire et façonner ses gradins. Le chantier pharaonique devait se clôturer en 1987. Une fois l’ascenseur terminé, encore fallait-il finaliser le pont-canal qui surplombe la route entre Le Roeulx et La Louvière.